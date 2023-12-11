Украинцы, готовьтесь к сюрпризам: синоптик озвучил прогноз погоды на середину декабря

Температура воздуха заметно повысится вплоть до оттепели

В Украине в ближайшие десять дней погода будет переменчивой. В эти дни будет обильное количество осадков, колебания атмосферного давления, но комфортные температурные показатели.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. По его словам, в последнее время погодные условия сложились таким образом, что вместе с устойчивыми южными ветрами, в Украину поступает влажный и тёплый воздух с территории Средиземного моря и стран Балканского полуострова.

"Благодаря этому, температурный фон в целом по стране около нормы, на юге выше нормы на 1 – 4 °С. Небо преимущественно затянуто плотными облаками, из которых периодически выпадают осадки различных типов – от мороси и дождя до снега и ледяной крупы. В ближайшие дни ситуация существенным образом не изменится", — сказал он.

Согласно прогнозам синоптика, с 12 по 14 декабря сохранится неустойчивая, влажная погода с осадками, местами умеренными. Атмосферное давление будет постепенно падать, а температура воздуха заметно повысится вплоть до оттепели, за исключением крайнего севера и востока. При этом ночью температура будет от 0 до -5 °С, днём -3…+3 °С. В южной части и Крыму будет теплее ночью +1…+6 °С, днём +5…+10 °С.

"14 декабря в Крыму и на юге Одесской области местами до +12 °С. Кроме того, местами по Украине будут наблюдаться туманы, которые приведут к ухудшению дальности видимости до 200 – 500 метров, поэтому следует быть внимательными и осторожными на дорогах", — объяснил Кибальчич.

15 декабря через нашу страну переместится южный циклон. После этого температурный фон снизится на несколько градусов. Во время прохождения циклона ожидаются дожди в северных и западных областях снег и мокрый снег, а также усиление северо-западного ветра до 9 – 14 м/с.

16 декабря в Украине местами будет небольшой снег. Ночью температура воздуха составит от 0 до -5 °С, днем — от -3 до +2 °С. В Карпатах и на крайнем севере ночью морозы окрепнут до -6…-11 °С, днём -3…-8 °С. На дорогах большинства областей кроме южной половины возможна гололедица.

В воскресенье, 17 декабря, ожидается развитие мощного антициклона над центральной Европой. Его гребень развернётся в сторону Украины. В результате этого атмосферное давление на короткий период времени вырастет и осадков не будет.

Однако уже днём 18 декабря, проседание ложбины пониженного давления с севера принесёт в Украину новую порцию осадков в виде снега и мокрого снега. Продолжительными они не будут. И уже с 19 по 21 декабря вновь ожидается преобладание поля высокого давления. При этом температура воздуха будет ночью от 0 до -5, днем — от -2 до +4.

В Крыму и на юге Одесской области среднесуточная температура будет стабильно выше 0 °С. На карте, которой поделился синоптик, показан прогноз аномалии количества осадков в Европе на период с 10 по 17 декабря 2023 года. : Таким образом, на ближайшие 10 дней погодные условия ожидаются переменчивыми, с обильным количеством осадков, колебаниями атмосферного давления и комфортными температурными показателями. Снежный покров будет неустойчивым, а в центральных и южных регионах полное его отсутствие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды в Украине до конца декабря и рассказал, будет ли снег под Новый год.