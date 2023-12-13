До +12 градусов: в каких городах Украины до конца рабочей недели существенно потеплеет

Местами ожидается потепление, а где-то выпадут осадки

К концу рабочей недели почти на всей территории Украины будет падать атмосферное давление, а температура воздуха напротив расти. Однако потепления не стоит ждать жителям востока и севера.

Об этом известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал в комментариях "Телеграфу". Он отметил, что столбики термометров 14 декабря на большинстве территорий Украины покажут до +3°С, но в Крыму и на юге Одесской области воздух прогреется до +12°С.

Синоптик также предупредил украинцев о неблагоприятных погодных условиях, связанных с туманами. Из-за них существенно будет ограничена видимость, что важно учитывать водителям и пешеходам.

"Местами по Украине будут наблюдаться туманы, которые приведут к ухудшению дальности видимости до 200-500 метров, поэтому следует быть внимательными и осторожными на дорогах", ― сказал Кибальчич.

Уже в пятницу 15 декабря начнет смещаться южный циклон, поэтому в Украине снизится температура. На севере и западе страны ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Будет достаточно ветряно, порывы достигнут 9-14 м/с.

Отметим, что выходные в Украине начнутся со снегопада и заморозков до -5°С. Почти везде, кроме юга страны, ожидается гололедица.

Ранее "Телеграф" опубликовал прогноз погоды в Украине на середину декабря 2023 года. Украинцев ждет несколько необычных сюрпризов.