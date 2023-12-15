Ближайшие дни точно будут "красные": когда землянам готовиться к пику магнитной бури

Солнце решило не ждать праздников и устроило "эмоциональные качели"

Трехдневный геомагнитный шторм, неожиданно упавший на нашу планету, не будет превышать 6 баллов мощности. Максимальная его сила прогнозируется в эти выходные.

Малые магнитные бури класса G1 возможны 15 или 16 декабря в ответ на входящий поток солнечного ветра со "встроенным" в него скрытым выбросом корональной массы (CME), говорят учёные с сайта Spaceweather. Уровень шторма может перерасти в категорию G2 (умеренный) или G3 (сильный) 17 декабря.

Такое мнение имеют и астросиноптики с сайта Meteoagent. Они обновили и обнародовали график магнитных колебаний в декабре.

С 15 и по 17 декабря прогнозируется магнитная буря, максимальный уровень мощности которой будет достигать 6 баллов. После того, 18 декабря ее сила ослабнет до 4 баллов, но уже 19 декабря возобновится слабый геомагнитный шторм 5 баллов.

Однако, через 2 дня "тишины", Землю 22 декабря снова будет беспокоить слабый шторм, который на следующий день снизит свою силу до небольшого возмущения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие города Украины могут готовиться к потеплению в ближайшее время.