Рано расслабляться: до нового года Землю протаранит еще одна мощная магнитная буря, когда её ждать

Она будет короткая, но мощная

Магнитные бури прямо сейчас атакуют Землю. Однако в декабре это не единственный "сюрприз", который преподнесет нам космическая погода.

"Телеграф", основываясь на данных метеорологов, рассказывает о том, когда ждать следующую мощную магнитную бурю. К сожалению, судя по прогнозам, её можно ожидать уже скоро — 22 декабря.

Её К-индекс (градация мощности) равняется 5 баллам — мощный геомагнитный шторм. Но, к счастью, она будет короткой — всего один день. Дальше уровень шторма снизится до 4 баллов, а после этого он и вовсе затихнет.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может продолжаться от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик назвал регионы Украины, в которых скоро похолодает.