Солнце продолжает мучать Землю магнитной бурей: когда сила шторма будет падать

Будет штормить почти до конца этой недели

На Земле продолжается затяжной геомагнитный шторм, максимальный пик которого не превышает 6 баллов. Он должен продержаться еще несколько дней.

В ближайшие три дня магнитная буря не будет уменьшаться ниже средней мощности. Такой прогноз дали астросиноптики на сайте Meteoagent.

Сейчас 18 декабря царит колебание, К-индекс (градация мощности) которого равен 6 баллам. Он будет держаться 19 и 20 декабря и сила магнитной бури, вероятно, может уменьшить свое влияние на небольшое возмущение 4 баллов 21 декабря.

Затем, согласно прогнозу, 22 декабря должен возобновиться геомагнитный шторм, но немного слабее прошлого — 5 баллов силы. На следующий день, 23 декабря, его мощность будет ослабевать до 4 баллов.

В то же время ученые на сайте Spaceweather показали фото Полярного сияния, вызванного небольшим выбросом корональной массы (СМЕ) от солнечной вспышки.

"Я мог видеть их даже без камеры" — говорит Кашмир Уильямс, сфотографировавший экспозицию из Неа-Бэй, штат Вашингтон.

Огни появились 17 декабря, когда Земля проходила через намагниченный след CME. Прерывистые незначительные геомагнитные штормы из-за этого относительно незначительного выброса вызвали полярные сияния от Канады до Скандинавии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, к какой погоде готовиться украинцам в ближайшие дни.