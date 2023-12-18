Обійдемося і без Марса: глава Amazon запропонував свою ідею колонізації космосу

Мільярдер не вірить, що у Сонячній системі вистачить місця на планетах для всіх людей

Засновник Amazon та генеральний директор Blue Origin Джеф Безос не поділяє ідей щодо колонізації інших планет людством, як це робить Ілон Маск зі своїми спробами створити базу на Марсі. Натомість він вважає, що в майбутньому люди житимуть на численних космічних станціях, а на Землю повертатимуться хіба що на відпочинок.

Як розповів він у подкасті американського дослідника Лекса Фрідімана, йому дуже хотілося б побачити, як людство житиме в космосі на величезних космічних станціях.

"Мені хотілося б побачити трильйон людей, які живуть у Сонячній системі", — сказав він.

За його словами, серед такої величезної кількості людей статистично могли б з’явитися тисячі талановитих людей на кшталт Моцарта та Ейнштейна. Своєю чергою, глава Amazon зазначає, що трильйон людей навряд чи зможе оселитися на поверхні планет Сонячної системи, а тому варто задуматися про будівництво штучного середовища для життя в невагомості.

Що стосується майбутнього Землі, то Безос передбачає, що вона стане чимось на зразок місця для відпочинку, але не для постійного життя. У його баченні досягти такого майбутнього людству допоможе штучний інтелект, якого він ставиться з оптимізмом, на відміну від багатьох інших відомих особистостей, на зразок того ж Маска.

Як відомо, на шляху до "переїзду" людства до космосу вченим належить вирішити безліч проблем. Проте компанія з Нідерландів Spaceborn United вже почала шукати способи вирішити найголовнішу з них та забезпечити людям можливість безпечно розмножуватися у невагомості.