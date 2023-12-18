Обойдемся и без Марса: глава Amazon предложил свою идею колонизации космоса

Миллиардер не верит, что в Солнечной системе хватит места на планетах для всех людей

Основатель Amazon и генеральный директор Blue Origin Джеф Безос не разделяет идей относительно колонизации других планет человечеством, как это делает Илон Маск со своими попытками создать базу на Марсе. Вместо того, он считает, что в будущем люди будут жить на многочисленных космических станциях, а на Землю возвращаться разве что на отдых.

Как рассказал он в подкасте американского исследователя Лекса Фридимана, ему бы очень хотелось увидеть, как человечество будет жить в космосе на огромных космических станциях.

"Мне бы хотелось увидеть триллион людей, живущих в Солнечной системе", — сказал он.

По его словам, среди такого огромного количества людей статистически могли бы появиться тысячи талантливых людей по типу Моцарта и Эйнштейна. В свою очередь глава Amazon отмечает, что триллион людей вряд ли сможет поселиться на поверхности планет Солнечной системы, а потому стоит задуматься о строительстве штучной среды обитания в невесомости.

Что касается будущего Земли, то Безос предвидит, что она станет чем-то вроде места для отдыха, но не для постоянной жизни. В его видении достичь такого будущего человечеству поможет искусственный интеллект, к которому он относится с оптимизмом, в отличие от многих других известных личностей, вроде того же Маска.

Как известно, на пути к "переезду" человечества в космос ученым предстоит решить множество проблем. Однако компания из Нидерландов Spaceborn United уже начала искать способы решить самую главную из них и обеспечить людям возможность безопасно размножаться в невесомости.