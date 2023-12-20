Спокій поки не гарантовано: скільки ще триватиме магнітна буря на Землі

На світилі відбуваються спалахи

Астросиноптики прогнозують, що найближчими днями на нашій планеті очікується висока геомагнітна активність. Однак до кінця цього місяця більше не відбудеться коливань.

Незабаром відбудеться спалах, який буде направлено на Землю. Про це повідомили вчені з сайту Spaceweather.

За їх словами, сонячна пляма AR3529 повернута обличчям до Землі та швидко зростає. Окрім цього, вона має магнітне поле "бета-гамма", яке становить загрозу для сильних сонячних спалахів класу М. Цього тижня ймовірні геоефективні вибухи.

А згідно з даними ресурсу Meteoagent, наразі магнітне поле планети потерпає від геомагнітного шторму 6 балів, який дорівнює середній силі.

Після того, 21 грудня, магнітна буря зменшить свою силу до 5 балів, однак вже у п'ятницю, 22 грудня, поновиться до рівня слабкого шторму.

А вже після тривалого коливання будь-яких збурень до кінця грудня не передбачається.

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