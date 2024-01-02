Впереди еще другие зимние праздники: к какому курсу доллара готовиться украинцам в январе

Обменники тоже без дела не сидят

Некоторые аналитики уверяют, что на наличном рынке американская валюта в течение января подешевеет.

В обменниках доллар будет составлять 37,15-38,5 грн, тогда как вечером 30 декабря 2023 они покупали валюту в среднем по 39 грн, а продавали по 39,66 грн. Такой прогноз дал финансовый аналитик Алексей Козырев.

По его словам, такая же ситуация будет и в банках. Если вечером 30 декабря 2023 они выставляли курс на среднем уровне 38,2-38,95 грн, то, по прогнозу аналитика, наличный доллар в банках будет стоить 37,1-38,6 грн.

В течение января разница между покупкой и продажей валюты в банках и обменниках будет колебаться от 20 до 60 копеек. Однако есть вероятность, что большинство обменников будут менять цены в пределах 20-25 копеек.

С 1 по 10 января будет увеличиваться предложение доллара. Это будет обусловлено новогодними праздниками. Между тем обменники будут пытаться купить доллар по низкому курсу.

"Наибольшую разницу будут выставлять самые алчные обменники — или пользующиеся низкой конкуренцией", — говорит специалист.

Курс доллара в Украине по состоянию на 2 декабря

По данным портала "Минфин", во вторник, 2 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,20 грн (покупка) и 39,10 (продажа). Наличный курс — 38,50 (покупка) и 39,34 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,0

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2024 году доллар может вырасти до 43 гривен.