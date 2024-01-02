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Попереду ще інші зимові свята: до якого курсу долара готуватись українцям у січні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Бакнота
Бакнота. Фото Pixabay

Обмінники також без діла не сидять

Деякі аналітики запевняють, що на готівковому ринку американська валюта протягом січня здешевіє.

В обмінниках долар становитиме 37,15-38,5 грн, тоді як увечері 30 грудня 2023 року вони купували валюту в середньому по 39 грн, а продавали по 39,66 грн. Такий прогноз дав фінансовий аналітик Олексій Козирев.

За його словами, така сама ситуація буде і в банках. Якщо увечері 30 грудня 2023 року вони виставляли курс на середньому рівні 38,2/38,95 грн, то, за прогнозом аналітика, готівковий долар у банках коштуватиме 37,1-38,6 грн.

Протягом січня різниця між купівлю та продаж валюти в банках та обмінниках коливатиметься від 20 до 60 копійок. Однак є ймовірність, що більшість обмінників змінюватимуть ціни в межах 20-25 копійок.

З 1 по 10 січня буде збільшуватись пропозиція долара. Це буде зумовлено новорічними святами. А тим часом обмінники намагатимуться купити долар за низьким курсом.

"Найбільшу різницю виставлятимуть найжадібніші обмінники – або ті, які користуються низькою конкуренцією", — каже фахівець.

Курс долара в Україні станом на 2 грудня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 2 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,20 грн (купівля) та 39,10 (продаж). Готівковий курс — 38,50 (купівля) та 39,34 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,0

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2024 році долар може зрости до 43 гривень.

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