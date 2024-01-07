Массированные атаки и курс доллара: есть ли влияние и чего ждать в январе

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на январь 2024

Ситуация на валютном рынке Украине после последних массированных обстрелов осталась стабильной с незначительными колебаниями. Можно смело считать, что в ближайшее время серьезных изменений с курсом доллара не произойдет.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, хотя небольшие колебания и были, но на курс повлияли и другие обстоятельства, в частности, развитие экспорта. Об этом пишет 24 канал.

"По большому счету, главным отличием от предыдущей недели могут стать "коридоры" допустимых колебаний. Хотя мы предполагаем, что резких курсовых изменений не произойдет: пределы колебаний на межбанке будут на уровне 38 – 38,6 гривен за доллар и 39 – 40,5 гривен за евро, а на наличном рынке 38,5 – 39,5 гривен за доллар и 39 – 41 гривен за евро", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что нельзя игнорировать и увеличение валютной выручки. Курс доллара зависит также и от своевременности поступления макрофинансовой помощи. Доллар будет расти, если международная помощь не будет предоставляться вовремя.

В январе, по мнению Лесового, будут продолжаться ноябрьско-декабрьские тенденции валютного рынка. Основными трендами финансового сектора будут:

ежедневные изменения на наличном рынке не будут превышать 0,2 – 0,3 гривны;

разница между наличным курсом и межбанком не превысит 0,3 – 0,5 гривен;

балансировка спроса и предложения будет происходить через переход в режим управляемой гибкости;

изменение между значением покупки и продажи на наличном рынке не будет более 0,3 – 0,5 гривен, на межбанке этот показатель будет 0,1 гривны.

Банкир добавил, что в ближайшее время существенных изменений на валютном рынке не предвидится. Ситуация будет оставаться стабильной.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 7 января, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 38,42 грн (покупка) и 39,20 (продажа). Наличный курс — 39,10 (покупка) и 39,35 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,04.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что член правления "RwS bank" Олег Черненький сделал прогноз по курсу доллара в Украине на 2024 год. Он рассказал, стоит ли украинцам готовиться к значительным изменениям.