Масовані атаки та курс долара: чи є вплив і чого чекати у січні

Експерт дав прогноз курсу долара на січень 2024 року

Ситуація на валютному ринку Україні після останніх масованих обстрілів залишилася стабільною із незначними коливаннями. Можна сміливо вважати, що найближчим часом серйозних змін із курсом долара не відбудеться.

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий. За його словами, хоч невеликі коливання і були, але на курс вплинули й інші обставини, зокрема розвиток експорту. Про це пише 24 канали.

"За великим рахунком, головною відмінністю від попереднього тижня можуть стати "коридори" допустимих коливань. Хоча ми припускаємо, що різких курсових змін не станеться: межі коливань на міжбанку будуть на рівні 38 – 38,6 гривні за долар та 39 – 40,5 гривень за євро, а на готівковому ринку 38,5 – 39,5 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро", – сказав він.

Експерт наголосив, що не можна ігнорувати й збільшення валютної виручки. Курс долара залежить також від своєчасності надходження макрофінансової допомоги. Долар зростатиме, якщо міжнародна допомога не надаватиметься вчасно.

У січні, на думку Лісового, продовжуватимуться листопадово-грудневі тенденції валютного ринку. Основними трендами фінансового сектора будуть:

щоденні зміни на готівковому ринку не перевищуватимуть 0,2 – 0,3 гривні;

різниця між готівковим курсом та міжбанком не перевищить 0,3 – 0,5 гривень;

балансування попиту та пропозиції відбуватиметься через перехід у режим керованої гнучкості;

зміна між значенням купівлі та продажу на готівковому ринку не буде понад 0,3 – 0,5 гривні, на міжбанку цей показник буде 0,1 гривні.

Банкір додав, що найближчим часом істотних змін на валютному ринку не передбачається. Ситуація залишатиметься стабільною.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 7 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,42 грн (купівля) та 39,20 (продаж). Готівковий курс — 39,10 (купівля) та 39,35 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,04.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що член правління "RwS bank" Олег Черненький зробив прогноз курсу долара в Україні на 2024 рік. Він розповів, чи варто українцям готуватись до значних змін.