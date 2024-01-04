Курс долара точно зросте: українцям сказали, до чого готуватись у 2024-му

Прогноз є досить песимістичним

Протягом місяця американська валюта на ринку та в Банку продовжує потроху збільшуватись в ціні. За прогнозами деяких експертів, його курс може досягти 40-42 гривень.

За 2023 рік в Україні банки заробили 130,55 млрд гривень. Це рекордна сума, бо в аналогічний період розмір був на 6,7 раза менше, про це каже член правління "RwS bank" Олег Черненький у коментарі Мінфіну.

За його прогнозом, українцям варто готуватись до здорожчання долара, курс якого у 2024 році складатиме 40-42 гривні.

"Наразі це до 40 гривень за долар. У кінці 2023 року ми бачили невелике зростання, але це в межах очікуваного. Не думаю, що цього року, при умові збереження поточних умов, долар зросте більше, ніж до 42 грн", — каже Черненький.

Курс долара в Україні станом на 4 січня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 4 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,20 грн (купівля) та 39,00 (продаж). Готівковий курс — 38,90 (купівля) та 39,06 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,11.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара у 2024 році. Голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов розповів, які фактори впливатимуть на ціноутворення.