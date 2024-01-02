Курс долара у 2024 році: банкір назвав топ-5 умов стабільності гривні

Гривня буде стабільною з дотриманням цих умов, але не лише

Хоча останніми днями 2023-го року курс долара в Україні різко пішов угору, на думку банкірів, поки що не варто побоюватися, що така ж тенденція буде і 2024-го. Так, у 2023 році НБУ вдалося приборкати ажіотажні спалахи попиту на валюту, розробити та впровадити ефективну стратегію до подальшої лібералізації валютного ринку.

Про це "Телеграфу" заявив голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов. Він виділив п’ять чинників, які сприяли стабільності гривні у 2023 році та можуть вплинути на курс долара у 2024-му.

Сергій Мамедов

До цих факторів експерт відніс:

запровадження конвертаційних депозитів, які у потрібний час не лише залучили великий обсяг гривневої готівки, а й на 30% знизили попит на готівковому ринку;

скасування фіксованого курсу валют та створення умов для вільного курсоутворення на міжбанку;

поступове скасування всіх валютних обмежень для фінансових установ та поступове зближення банківського та курсу обмінних пунктів у єдиний курс на готівковому ринку;

запровадження режиму "керованої гнучкості" на міжбанку разом із ефективною тактикою своєчасних валютних інтервенцій для досягнення рівноваги між попитом та пропозицією;

суттєве скорочення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку.

"В даний час на міжбанківському ринку, хоча з певними застереженнями, діє вільне курсоутворення. Тобто, курс регулюються головним економічним фактором — співвідношенням попиту та пропозиції. А створення основи для "єдиного" курсу на готівковому ринку та скорочення різниці між безготівковим та готівковим курсами свідчить про те, що валютний ринок перебуває на шляху до повної лібералізації. Найвільніше курсоутворення може стати найважливішим чинником для активнішого розвитку економіки країни", — підсумував Сергій Мамедов.

На думку інших експертів, НБУ може на початку року трохи послабити гривню.