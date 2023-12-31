Коливання чи стабільність? Українцям розповіли, що буде з курсом долара у січні

Експерт дав прогноз щодо курсу долара на початок року

У січні на валютному ринку України не відбудуться значних змін. Важливий чинник, який впливатиме на ситуацію, — вирішення питання своєчасної та достатньої макрофінансової підтримки України.

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий. Про це пише 24 канали.

За словами експерта, допомога партнерів дозволяє стабілізувати економіку країни та покрити більшу частину видатків "бюджету війни". Лісовий визначив низку характеристик валютного ринку в січні:

на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу становитиме 0,2 – 0,3 гривні;

поточні коливання не перевищуватимуть 0,3 гривні.

"Очікується, що курсові кордони на готівковому ринку будуть на рівні 37,5 — 38,5 гривні за долар і 39 — 41 гривні за євро", — сказав Лісовий.

Таким чином, на початку року активність на ринку буде дещо пригальмована, проте це майже не вплине на процеси курсоутворення. Йдеться про "м’яке" втручання НБУ на міжбанк і тоді, коли виникає невідкладна потреба. Ця ситуація буде фактично свідчити про збереження стабільної та прогнозованої ситуації.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 31 грудня, середній курс долара в українських банках становить 38,12 грн (купівля) та 38,92 (продаж). Готівковий курс — 38,90 (купівля) та 39,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,98.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Данило Гетьманцев розповів, чого українцям варто чекати від долара у 2024 році. За його словами, американська валюта може сягнути 41 гривні.