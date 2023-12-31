Колебания или стабильность? Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара в январе

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на начало года

В январе на валютном рынке Украины не произойдет значительных изменений. Важный фактор, который будет влиять на ситуацию — решение вопроса своевременной и достаточной макрофинансовой поддержки Украины.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Об этом пишет 24 канал.

По словам эксперта, помощь партнеров позволяет стабилизировать экономику страны и покрыть большую часть расходов "бюджета войны". Лесовой определил ряд характеристик валютного рынка в январе:

на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи составит 0,2 – 0,3 гривны;

текущие колебания не будут превышать 0,3 гривны.

"Ожидается, что курсовые границы на наличном рынке будут находиться на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривны за евро", — сказал Лесовой.

Таким образом, в начале года активность на рынке будет несколько приторможена, однако это почти не повлияет на процессы курсообразования. Речь идет о "мягком" вмешательстве НБУ на межбанк и тогда, когда возникает неотложная потребность. Эта ситуация будет фактически свидетельствовать о сохранении стабильной и весьма прогнозируемой ситуации.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 31 декабря, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 38,12 грн (покупка) и 38,92 (продажа). Наличный курс — 38,90 (покупка) и 39,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,98.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Даниил Гетьманцев рассказал, чего украинцам стоит ждать от доллара в 2024 году. По его словам, американская валюта может достичь 41 гривны.