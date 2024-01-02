Курс доллара в 2024 году: банкир назвал топ-5 условий стабильности гривны
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Гривна будет стабильной с соблюдением этих условий, но не только
Хотя в последние дни 2023-го года курс доллара в Украине резко пошел вверх, по мнению банкиров, пока не стоит опасаться, что такая же тенденция будет и в 2024-м . Так, в 2023 году НБУ удалось обуздать ажиотажные вспышки спроса на валюту, разработать и внедрить эффективную стратегию к дальнейшей либерализации валютного рынка.
Об этом "Телеграфу" заявил председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Он выделил пять факторов, которые способствовали стабильности гривны в 2023 году и могут повлиять на курс доллара в 2024-м.
К этим факторам эксперт отнес:
- введение конвертационных депозитов, которые в нужное время не только привлекли большой объем гривневой наличности, но и на 30% снизили спрос на наличном рынке;
- отмену фиксированного курса валют и создание условий для свободного курсообразования на межбанке;
- постепенную отмену всех валютных ограничений для финансовых учреждений и постепенное сближение банковского и курса обменных пунктов в единый курс на наличном рынке;
- введение режима "управляемой гибкости" на межбанке вместе с эффективной тактикой своевременных валютных интервенций для достижения равновесия между спросом и предложением;
- существенное сокращение разницы между курсами межбанка и наличного рынка.
"В настоящее время на межбанковском рынке, хотя с определенными оговорками, действует свободное курсообразование. То есть, курс регулируются главным экономическим фактором — соотношением спроса и предложения. А создание основы для "единого" курса на наличном рынке и сокращение разницы между безналичным и наличным курсами свидетельствует о том, что валютный рынок находится на пути к полной либерализации. Самое свободное курсообразование может стать важнейшим фактором для более активного развития экономики страны", — подытожил Сергей Мамедов.
По мнению других экспертов, НБУ может в начале года немного ослабить гривну.