"Певні коливання будуть": професор дав прогноз курсу долара на наступний тиждень

Зараз є певний рух американської валюти нагору

Цього тижня курс долара на готівковому та банківському ринку продовжував зростати. Така ж тенденція збережеться і наступного тижня, проте значних коливань на валютному ринку не очікується.

Прогноз курсу долара на тиждень 8-14 січня дав доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков. Його публікує сайт "Pro Гроші".

На його думку, найближчого тижня курс долара змінюватиметься незначно. Підстав для різких вагань на валютному ринку експерт не бачить. Національний банк оновлюватиме позиції, а чорний ринок разом із обмінниками – реагуватиме на обстановку.

"Зараз є певний рух вгору. З огляду на те, що у нас офіційний курс встановлений більше, ніж минулого разу, а в обмінних кіосках купівля та продаж знаходяться десь на рівні 39 гривень за долар, я вважаю, що певні коливання наступного тижня будуть. Але не надмірні", — прогнозує Плотніков.

Він висловив упевненість, що регулятор здатний забезпечити рух офіційного курсу на рівні кількох копійок. На готівковому ринку показники будуть у межах 38,90-39,60 грн/дол.

Курс долара в Україні станом на 6 січня

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 6 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,37 грн (купівля) та 39,20 (продаж). Готівковий курс — 39,26 (купівля) та 37,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 38,04 грн.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент Асоціації українських банків Андрій Дубас прогнозує, що є ймовірність невеликого подорожчання долара, проте згодом курс повернеться назад. Україна має резерви на перший квартал, які допоможуть стабільно функціонувати економіці.