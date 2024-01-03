Зниження точно буде: наскільки може впасти курс долара в Україні у січні

Експерт поділився своїм прогнозом

На готівковому ринку в Україні курс долара протягом деякого часу тільки ріс. Однак експерти запевняють, що це сезонна зміна ціни.

З 2014 року і до кінця січня американська валюта в нашій країні дорожчала, а вже у червні-липні дешевшала. Наразі волатильність на ринку можна пояснити багатьма факторами, як каже президент Асоціації українських банків Андрій Дубас в коментарі для "Факти ICTV".

Фактори, які впливають на ціноутворення долара

За словами Андрія Дубаса, зазвичай на кінець року в країні з'являється більше національної валюти у зв'язку із видатками на тендери, зарплати тощо. Окрім цього також посівна компанія або захід валютного виторгу можуть бути причиною курсового коливання.

Він нагадав, що на кінець 2022 року і на початку 2023 року в Україні спостерігався ріст курсу до 42-43. Але вже у червні ціна долара знизилась до 37 гривень.

"Пригадаймо осінь 2022 року. З 10 жовтня Росія почала неочікувані масовані ракетні атаки на Україну. Наша критична інфраструктура зазнавала руйнувань та пошкоджень. Серед українців це спровокувало паніку в суспільстві. І як наслідок, курс долара поповз вгору", – каже Дубас.

Що буде з курсом у січні

Як прогнозує президент Асоціації українських банків, у січні є ймовірність невеликого здорожчання долара, однак з плином часу курс повернеться назад.

"Поки що важко спрогнозувати, до якої позначки – чи до 37 грн, чи до 38 грн, але зниження точно буде", — мовиться на сайті.

Водночас Україна має резерви на перший квартал, що допоможуть стабільно функціонувати економіці.

"Якщо до березня відновиться ритмічність західної фінансової підтримки України й у НБУ не буде необхідності проводити емісію, то все з курсом буде добре", – наголосив експерт.

Він також додає, що на початку грудня 2023 року НБУ зняв усі обмеження на операції з іноземною валютою, а тому, якби ситуація на ринку була поганою, то регулятор ніколи б не зняв ці обмеження.

Тому, за словами Дубаса, курс долара у січні 2024 року в обмінниках буде в межах 39-39,30, а далі почнеться спад ціни. А небанківські фінустанови чи обмінники пропонуватимуть валюту трохи дорожчу, аніж у банках.

Курс долара в Україні станом на 3 січня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 3 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,20 грн (купівля) та 39,00 (продаж). Готівковий курс — 38,77 (купівля) та 39,18 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,08.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом американської валюти у 2024 році. Голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов розповів, які фактори впливатимуть на ціноутворення.