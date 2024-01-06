"Определенные колебания будут": профессор дал прогноз курса доллара на следующую неделю

Сейчас есть определенное движение американской валюты вверх

На этой неделе курс доллара на наличном и банковском рынке продолжал расти. Такая же тенденция сохранится и на следующей неделе, однако значительных колебаний на валютном рынке не ожидается.

Прогноз курса доллара на неделю 8 — 14 января дал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников. Его публикует сайт "Pro Гроші".

По его мнению, в ближайшую неделю курс доллара будет меняться незначительно. Оснований для резких колебаний на валютном рынке эксперт не видит. Национальный банк будет обновлять позиции, а черный рынок совместно с обменниками – реагировать на обстановку.

"Сейчас есть определенное движение вверх. Учитывая, что у нас официальный курс установлен больше, чем в прошлый раз, а в обменных киосках покупка и продажа находятся где-то на уровне 39 гривен за доллар, я считаю, что определенные колебания на следующей неделе будут. Но не чрезмерные", — прогнозирует Плотников.

Он высказал уверенность, что регулятор способен обеспечить движение официального курса на уровне нескольких копеек. На наличном рынке показатели будут находиться в пределах 38,90-39,60 грн/долл.

Курс доллара в Украине по состоянию на 6 января

По данным портала "Минфин", в субботу, 6 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,37 грн (покупка) и 39,20 (продажа). Наличный курс — 39,26 (покупка) и 37,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 38,04 грн.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас прогнозирует, что есть вероятность небольшого подорожания доллара, однако со временем курс вернется назад. У Украины есть резервы на первый квартал, которые помогут стабильно функционировать экономике.