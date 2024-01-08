Пять категорий жителей получат по 9 600 гривен помощи: кому именно ее выплатят

В январе помощь будет начислена для отдельных украинцев

Для лиц со статусом ВПЛ предусмотрены не только выплаты от государства. Если проживающее в Тернопольской области лицо не оформляло этот статус, то им от Красного Креста начислят зимнюю денежную помощь.

Ее размер достигает 3200 и она будет осуществляться в течение трех месяцев для жителей семи городов, двух пгт и одного села, как говорится на странице Facebook Тернопольской областной военной администрации.

Кто получит такую выплату

На помощь в размере 9 600 с 9 по 26 января будут рассчитывать лица, не регистрировавшиеся в течение последних трех месяцев и касающиеся следующих категорий:

многодетные;

одинокие пенсионеры;

одинокие матери и родители;

семьи, воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями.

Регистрация на осуществление выплаты должна состояться с 9 по 19 января в городе Борщев, Бучач, Чортков, Бережаны, Кременец, Збараж, пгт Гусятин, Подволочиск и селе Толстое.

Однако, если украинцы не успели пройти первую регистрацию, то еще одна сессия ожидается с 22 по 26 января в городе Тернополь (Ул. Мостовая-Бичная, 6).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторые лица получат трехмесячную выплату в размере 6660 гривен.