Пять категорий жителей получат по 9 600 гривен помощи: кому именно ее выплатят
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В январе помощь будет начислена для отдельных украинцев
Для лиц со статусом ВПЛ предусмотрены не только выплаты от государства. Если проживающее в Тернопольской области лицо не оформляло этот статус, то им от Красного Креста начислят зимнюю денежную помощь.
Ее размер достигает 3200 и она будет осуществляться в течение трех месяцев для жителей семи городов, двух пгт и одного села, как говорится на странице Facebook Тернопольской областной военной администрации.
Кто получит такую выплату
На помощь в размере 9 600 с 9 по 26 января будут рассчитывать лица, не регистрировавшиеся в течение последних трех месяцев и касающиеся следующих категорий:
- многодетные;
- одинокие пенсионеры;
- одинокие матери и родители;
- семьи, воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями.
Регистрация на осуществление выплаты должна состояться с 9 по 19 января в городе Борщев, Бучач, Чортков, Бережаны, Кременец, Збараж, пгт Гусятин, Подволочиск и селе Толстое.
Однако, если украинцы не успели пройти первую регистрацию, то еще одна сессия ожидается с 22 по 26 января в городе Тернополь (Ул. Мостовая-Бичная, 6).
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторые лица получат трехмесячную выплату в размере 6660 гривен.