Помощь для ВПЛ в 2024: полный список лиц, имеющих право на выплату

Есть достаточно много исключений и правил

В Украине и за ее пределами есть много переселенцев, имеющих статус ВПЛ. Взрослые получают от государства 2 тысячи, а дети — 3 тысячи гривен.

Правила предоставления помощи на проживание ВПЛ нередко менялись. Кому будут производить выплаты, а кому нет, какие условия и сколько будет начисляться помощь, можно узнать на сайте "Департамент социальной защиты населения".

Кто будет иметь право на получение помощи и какая сумма

Украинцы, которые:

переместились (повторно переместились) с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного Минреинтеграции (далее – перечень территорий), относительно которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации;

в которых жилье разрушено или непригодно для проживания и информация о внесенном в Государственный реестр имуществе, поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации против Украины (далее – Реестр поврежденного и уничтоженного имущества) (при технической возможности ), или в отношении которого дано документальное подтверждение органом местного самоуправления факта повреждения/уничтожения жилого помещения в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации;

дети, родившиеся у внутренне перемещенного лица, сведения о которых включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Помощь назначается на шесть месяцев и выплачивается ежемесячно одному из членов семьи (уполномоченные) в размерах:

для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен для других лиц – 2000 гривен

Следует отметить, что с ноября прошлого года оформление помощи осуществляется по обращению одного человека. Члены семьи уполномоченного лица должны дать ему согласие в произвольной форме о выплате.

Кто включается и наоборот в состав уполномоченного семьи

В состав семьи уполномоченного лица включаются:

муж, жена;

дети, приемные дети, дети, воспитываемые родителями-воспитателями в детских домах семейного типа, усыновленные дети, дети, над которыми установлена опека или попечительство, а также дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общей средней, профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования до достижения 23 лет и не имеющих собственных семей;

дети с инвалидностью по достижении ими 18-летнего возраста до признания их лицами с инвалидностью с детства I и II группы;

совершеннолетние дети, не состоящие в браке;

признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающих вместе с родителями;

нетрудоспособные родители супруга, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов; лицо, проживающее вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и ухаживающее за ним;

женщина и мужчина, не состоящие в браке, но проживающие одной семьей и имеющие общих детей, и/или лица, установившие в судебном порядке факт проживания одной семьей.

Кроме того, членом семьи может быть одинокий и несовершеннолетний человек, если ребенок не входит в состав семьи.

В состав семьи уполномоченного лица не включаются:

лицо, находящееся на полном государственном содержании;

лицо, которое представляет интересы ребенка (перемещенного без сопровождения законного представителя) и находится с ребенком в семейных, семейных отношениях (баба, дед, прабабушка, прадед, совершеннолетние брат, сестра, тетя, дядя, отчим, мачеха), но не внутренне перемещенной лицом, при наличии выданного службой по делам детей по месту обращения документа, подтверждающего такие отношения с ребенком;

лицо, которое родители или другие законные представители уполномочили сопровождать ребенка, что подтверждается письменным заявлением одного из законных представителей, заверенным органом опеки и попечительства;

лицо, в семью которого устроен ребенок, оставшийся без родительской опеки (при наличии копии приказа службы по делам детей о временном устройстве);

лицо, которое вместе не проживает с получателем и не связано с ним общим бытом, что подтверждено документально, или находится за границей/пропала без вести/депортирована за пределы Украины;

законный представитель (для недееспособных или ограниченно дееспособных лиц, а также детей, которым назначен опекун или попечитель).

Из-за чего государство не выплатит помощь

Если в течение трех месяцев было:

приобретено транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда или прицепа);

осуществлена покупка на сумму, превышающая 100 тыс. гривен, покупка земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, ценных бумаг, других товаров долгосрочного потребления или оплачены (однократно) любые работы или услуги (кроме строительных, если у лица повреждены /уничтожено жилье, медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги согласно социальной норме жилья);

на 1 число месяца, из которого назначается помощь, на депозитном банковском счете (счетах) имеющиеся средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен;

совершено операцию по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;

на 1 число месяца, с которого назначается помощь, есть в собственности жилое помещение/часть жилого помещения, расположенное вне зоны (возможных) боевых действий;

совершено покупку квартиры (дома) на средства, выделенного из государственного бюджета;

то, что лицо находилось и после перемещения находится на полном государственном содержании;

то, что лицо отбывает наказание в местах лишения свободы.

Следует отметить, что помощь не выплачивается уполномоченному лицу или получателю, если они зарегистрировали/задекларировали место своего проживания в жилом помещении, которое разрушенное или поврежденное в результате боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплате для украинцев, жилье которых было повреждено в оккупации.