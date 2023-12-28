Если один из родителей не выплачивает алименты: как оформить соцпомощь для ребенка

Комиссия будет рассматривать заявление в течение 10 дней

Выплата алиментов – это финансовое обязательство одного из родителей в пользу ребенка. Однако если один из взрослых уклоняется от уплаты денег, ребенку государство назначит временную помощь.

Такое начисление будет производиться в случаях, когда место жительства его родителей неизвестно, либо они уклоняются от уплаты алиментов, либо не имеют возможности содержать ребенка. Об этом говорится в постановлении "Порядок назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства неизвестно".

Согласно закону, такая выплата будет поступать ребенку в возрасте до 18 лет за счет Государственного бюджета Украины.

В каких случаях помощь будет выплачиваться

сведения об одном из родителей (плательщика алиментов), внесенных в Единый реестр должников в связи с неуплатой им алиментов;

в отношении одного из родителей осуществляется уголовное производство или он находится на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признанного в установленном порядке недееспособным, а также находится на срочной военной службе;

место жительства (пребывания) одного из родителей не установлено.

Куда можно обратиться, чтобы назначили выплату и необходимые документы

Один из родителей должен обратиться в управление труда и социальной защиты населения районного, районного в г. Киеве и в Севастополе госадминистрации, структурном подразделении по вопросам труда и социальной защиты населения исполнительного органа городского, районного в городе совета по месту жительства.

Перечень документов:

заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

копию свидетельства рождения ребенка;

декларацию о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи).

Кроме того, в зависимости от оснований, на которых назначается временная помощь, дополнительно подаются следующие документы:

решение суда (исполнительное письмо) о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка; справка государственной исполнительной службы, подтверждающая факт неуплаты алиментов одним из родителей в течение шести месяцев, предшествующих месяцу обращения;

справка соответствующего учреждения о нахождении одного из родителей под арестом, следствием, на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признании его в установленном порядке недееспособным, а также пребывания на срочной военной службе;

уведомление органа внутренних дел о том, что место жительства (нахождения) одного из родителей ребенка не установлено.

Стоит отметить, что временная помощь назначается каждые шесть месяцев начиная с месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами. Комиссия будет рассматривать заявление в течение 10 календарных дней.

Какой размер временной помощи

Назначение временной государственной помощи осуществляется с учетом материального положения семьи, воспитывающей ребенка, но не менее 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (для детей до 6 лет в размере 2 272 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2 833 грн). Максимальный размер такой помощи может быть равен минимальному размеру проживания ребенка в возрасте от 18 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новой социальной выплате в 2024 году для лиц. которые произвели ремонт поврежденного жилья за свой счет.