Якщо один з батьків не виплачує аліменти: як оформити соцдопомогу для дитини

Комісія буде розглядати заяву протягом 10 днів

Виплата аліментів — це фінансове зобов'язання одного з батьків на користь дитини. Однак якщо один з дорослих ухиляється від сплати грошей, то дитині держава призначить тимчасову допомогу.

Таке нарахування буде здійснюватись у випадках, коли місце проживання її батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину. Про це мовиться у постанові "Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме".

Згідно зі законом, така виплата буде надходити дитині віком до 18 років коштом Державного бюджету України.

В яких випадках допомога буде виплачуватись

відомості про одного з батьків (платника аліментів), які внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Куди можна звернутись, аби призначили виплату та необхідні документи

Один з батьків має звернутись в управління праці та соціального захисту населення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, структурному підрозділі з питань праці та соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті ради за місцем проживання.

Перелік документів:

заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копію свідоцтва про народження дитини;

декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).

Крім того, залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Варто зауважити, тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами. Комісія буде розглядати заяву протягом 10 календарних днів.

Який розмір тимчасової допомоги

Призначення тимчасової державної допомоги здійснюється з урахуванням матеріального становища сім’ї, яка виховує дитину, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (для дітей віком до 6 років у розмірі 2 272 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн). Максимальний розмір такої допомоги може дорівнювати мінімальному розміру проживання дитини віком від 18 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нову соціальну виплату у 2024 році для осіб. які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт.