Новый год – увеличение соцвыплат: кому из украинцев рассчитывать на надбавки
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В следующем году запланировано повышение прожиточного минимума согласно государственному бюджету. С ним вырастет сумма социальных привязанных к нему выплат.
Последняя индексация выплат была произведена в декабре 2022 года. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 589 гривен, а с 1 января 2024 года — 2 920 гривен, как говорится на сайте Верховной Рады Украины.
Прожиточный минимум в 2024 году
- общий — 2 920 грн;
- для трудоспособных лиц – 3 028 грн;
- для детей до 6 лет — 2 563 грн;
- для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
- для лиц, потерявших трудоспособность — 2 361 грн;
- для судей и работников налоговых органов – 2 102 грн;
- для прокуроров окружной прокуратуры – 1 600 грн.
Декретные выплаты в 2024 году
Для женщин, не работающих и не состоящих на учете в Центре занятости, сумма декретных выплат составляет 25% от размера прожиточного минимума.
Поэтому в следующем году минимальный размер этой помощи увеличится с 647 до 757 грн.
Помощь на детей, над которыми установлена опека
На детей до 6 лет:
- 6 407,5 грн;
- 8 970,5 грн – если ребенок с инвалидностью;
На детей от 6 до 18 лет:
- 7 990 грн;
- 11 186 грн – если ребенок с инвалидностью.
Помощь тем, кто ухаживает за больным ребенком:
- до 6 лет – 5126 грн;
- от 6 до 18 лет – 6392 грн.
Размер алиментов-2024
Размеры алиментов зависят от установленного прожиточного минимума для ребенка определенного возраста.
- до 6 лет – 2563 грн;
- от 6 лет до 18 лет – 3196 грн.
Временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов
Размер составляет разницу между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.
С 1 января 2024 года максимальный размер такой помощи:
- для детей до 6 лет – 1281,5 грн;
- после 6 лет – 1598 грн.
Помощь малообеспеченным семьям-2024
Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в процентном отношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения будет составлять:
- для трудоспособных лиц (45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц) – 1362,6 грн;
- для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью (100% соответствующего прожиточного минимума) – 2361 грн;
- для детей – 130% (до 6 лет – 3 331,9 грн, с 6 до 18 лет – 4 154,8 грн, с 18 до 23 лет (при условии обучения) – 3 936,4 грн).
Выплаты проживающим вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства
Размер определяется как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев.
Однако она не может быть больше прожиточного минимума на одного человека. То есть максимальный размер помощи будет составлять 2 920 грн.
Помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью:
- лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн);
- лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1888,8 грн);
- лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1416,6 грн);
- на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1652,7 грн).
Размер надбавки по уходу:
- лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенной к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (4722 грн);
- лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенной к подгруппе Б – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн);
- одинокому лицу с инвалидностью с детства II или III группы, которая, по заключению ЛКК, нуждается в постоянном постороннем уходе – 75% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1 770,75 грн);
- на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, относящегося к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (5 163 грн);
- на другого ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (1281,5 грн);
- на ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенного к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (6 392 грн);
- на другого ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (1598 грн).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно онлайн проверить осуществление социальных выплат.