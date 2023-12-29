Новый год – увеличение соцвыплат: кому из украинцев рассчитывать на надбавки

Категорий лиц достаточно много

В следующем году запланировано повышение прожиточного минимума согласно государственному бюджету. С ним вырастет сумма социальных привязанных к нему выплат.

Последняя индексация выплат была произведена в декабре 2022 года. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 589 гривен, а с 1 января 2024 года — 2 920 гривен, как говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Прожиточный минимум в 2024 году

общий — 2 920 грн;

для трудоспособных лиц – 3 028 грн;

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность — 2 361 грн;

для судей и работников налоговых органов – 2 102 грн;

для прокуроров окружной прокуратуры – 1 600 грн.

Декретные выплаты в 2024 году

Для женщин, не работающих и не состоящих на учете в Центре занятости, сумма декретных выплат составляет 25% от размера прожиточного минимума.

Поэтому в следующем году минимальный размер этой помощи увеличится с 647 до 757 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека

На детей до 6 лет:

6 407,5 грн;

8 970,5 грн – если ребенок с инвалидностью;

На детей от 6 до 18 лет:

7 990 грн;

11 186 грн – если ребенок с инвалидностью.

Помощь тем, кто ухаживает за больным ребенком:

до 6 лет – 5126 грн;

от 6 до 18 лет – 6392 грн.

Размер алиментов-2024

Размеры алиментов зависят от установленного прожиточного минимума для ребенка определенного возраста.

до 6 лет – 2563 грн;

от 6 лет до 18 лет – 3196 грн.

Временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

Размер составляет разницу между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.

С 1 января 2024 года максимальный размер такой помощи:

для детей до 6 лет – 1281,5 грн;

после 6 лет – 1598 грн.

Помощь малообеспеченным семьям-2024

Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в процентном отношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения будет составлять:

для трудоспособных лиц (45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц) – 1362,6 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью (100% соответствующего прожиточного минимума) – 2361 грн;

для детей – 130% (до 6 лет – 3 331,9 грн, с 6 до 18 лет – 4 154,8 грн, с 18 до 23 лет (при условии обучения) – 3 936,4 грн).

Выплаты проживающим вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства

Размер определяется как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев.

Однако она не может быть больше прожиточного минимума на одного человека. То есть максимальный размер помощи будет составлять 2 920 грн.

Помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн);

лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1888,8 грн);

лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1416,6 грн);

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1652,7 грн).

Размер надбавки по уходу:

лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенной к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (4722 грн);

лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенной к подгруппе Б – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн);

одинокому лицу с инвалидностью с детства II или III группы, которая, по заключению ЛКК, нуждается в постоянном постороннем уходе – 75% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1 770,75 грн);

на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, относящегося к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (5 163 грн);

на другого ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (1281,5 грн);

на ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенного к подгруппе А – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (6 392 грн);

на другого ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (1598 грн).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно онлайн проверить осуществление социальных выплат.