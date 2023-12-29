Новий рік - збільшення соцвиплат: кому з українців розраховувати на надбавки

Категорій осіб досить багато

У наступному році заплановано підвищення прожиткового мінімуму згідно з державним бюджетом. З ним виросте сума соціальних виплат, які прив'язані до нього.

Остання індексація виплат була проведена у грудня 2022 року. Наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 589 гривень, а з 1 січня 2024 року — 2 920 гривень, як мовиться на сайті Верховної Ради України.

Прожитковий мінімум у 2024 році

загальний — 2 920 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для дітей віком до 6 років — 2 563 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн;

для суддів та працівників податкових органів — 2 102 грн;

для прокурорів окружної прокуратури — 1 600 грн.

Декретні виплати у 2024 році

Для жінок, які не працюють і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, сума декретних виплат становить 25% від розміру прожиткового мінімуму.

Тож наступного року мінімальний розмір цієї допомоги збільшиться з 647 до 757 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку

На дітей до 6 років:

6 407,5 грн;

8 970,5 грн – якщо дитина з інвалідністю;

На дітей від 6 до 18 років:

7 990 грн;

11 186 грн – якщо дитина з інвалідністю.

Допомога тим, хто доглядає за хворою дитиною:

до 6 років – 5 126 грн;

від 6 до 18 років – 6 392 грн.

Розмір аліментів-2024

Розміри аліментів залежать від встановленого прожиткового мінімуму для дитини певного віку:

до 6 років – 2 563 грн;

від 6 років до 18 років – 3 196 грн.

Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Розмір становить різницю між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за останні пів року.

З 1 січня 2024 року максимальний розмір такої допомоги:

для дітей до 6 років – 1 281,5 грн;

після 6 років – 1 598 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям-2024

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме:

для працездатних осіб (45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб) – 1 362,6 грн;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100% відповідного прожиткового мінімуму) – 2 361 грн;

для дітей – 130% (до 6 років – 3 331,9 грн, з 6 до 18 років – 4 154,8 грн, з 18 до 23 років (за умови навчання) – 3 936,4 грн).

Виплати тим, хто проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

Розмір визначається як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом за останні шість місяців.

Проте вона не може бути більшою за прожитковий мінімум на одну особу. Тобто максимальний розмір допомоги становитиме 2 920 грн.

Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:

особам з інвалідністю з дитинства I групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн);

особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 888,8 грн);

особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 416,6 грн);

на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 652,7 грн).

Розмір надбавки на догляд:

особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (4 722 грн);

особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн);

самотній особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка, за висновком ЛКК, потребує постійного стороннього догляду – 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 770,75 грн);

на дитину з інвалідністю віком до 6 років, яка належить до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (5 163 грн);

на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (1 281,5 грн);

на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (6 392 грн);

на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (1 598 грн).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна онлайн перевірити здійснення соціальних виплат.