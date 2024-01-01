Допомога для ВПО у 2024: повний список осіб, які мають право на виплату

Є досить багато винятків та правил

В Україні й за її межами є багато переселенців, які мають статус ВПО. Дорослі особи отримують від держави 2 тисячі, а діти — 3 тисячі гривень.

Правила надання допомоги на проживання ВПО нерідко змінювались. Кому будуть здійснювати виплати, а кому ні, які умови та скільки буде нараховуватись допомога, можна дізнатись на сайті "Департамент соціального захисту населення".

Хто матиме право на отримання допомоги і яка сума

Українці, які:

перемістилися (повторно перемістилися) з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції (далі – перелік територій), щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації;

у яких житло зруйноване або непридатне для проживання та інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України (далі – Реєстр пошкодженого та знищеного майна) (за технічної можливості), або щодо якого подано документальне підтвердження органом місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації;

діти, які народилася у внутрішньо переміщеної особи, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Допомога призначається на шість місяців та виплачується щомісяця одному з членів сім’ї (уповноважені особі) у розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень для інших осіб – 2000 гривень

Варто зауважити, що з листопада минулого року оформлення допомоги здійснюється за зверненням однієї особи. Члени родини уповноваженої особи мають дати їй згоду у довільній формі про виплату.

Хто включається та навпаки до складу уповноваженої особи сім'ї

До складу сім’ї уповноваженої особи включаються:

чоловік, дружина;

діти, прийомні діти, діти, які виховуються батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу, усиновлені діти, діти, над якими встановлено опіку або піклування, а також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей;

діти з інвалідністю після досягнення ними 18-річного віку до визнання їх особами з інвалідністю з дитинства I та II групи;

повнолітні діти, які не перебувають в шлюбі;

визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними й перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей, та/або особи, які встановили у судовому порядку факт проживання однією сім’єю.

Окрім того, членом родини також може бути одинока та неповнолітня людина, якщо дитина не входить до складу сім'ї.

До складу сім’ї уповноваженої особи не включаються:

особа, яка перебуває на повному державному утриманні;

особа, яка представляє інтереси дитини (переміщеної без супроводження законного представника) та перебуває з дитиною у сімейних, родинних відносинах (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат, сестра, тітка, дядько, вітчим, мачуха), але не є внутрішньо переміщеною особою, за наявності виданого службою у справах дітей за місцем звернення документа, що підтверджує такі відносини з дитиною;

особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;

особа, у сім’ю якої влаштовано дитину, яка залишилася без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування);

особа, яка разом не проживає з отримувачем та не пов’язана з ним спільним побутом, що підтверджено документально, або перебуває за кордоном/зникла безвісти/депортована за межі України;

законний представник (для недієздатних або обмежено дієздатних осіб, а також дітей, яким призначено опікуна або піклувальника).

Через що держава не виплатить допомогу

Якщо протягом трьох місяців було:

придбано транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш як п’ять років (крім мопеда або причепа);

здійснено купівля на суму, що перевищує 100 тис. гривень, купівля земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, цінних паперів, інших товарів довгострокового вжитку або оплачено (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім будівельних, якщо в особи пошкоджено/знищено житло, медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла);

на 1 число місяця, з якого призначається допомога, на депозитному банківському рахунку (рахунках) наявні кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень;

здійснено операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;

на 1 число місяця, з якого призначається допомога, є у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване поза зоною (можливих) бойових дій;

здійснено купівля квартири (будинку) коштом, виділеного з державного бюджету;

те, що особа перебувала та після переміщення перебуває на повному державному утриманні;

те, що особа відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

Варто зауважити, що допомога не виплачується уповноваженій особі або отримувачу, якщо вони зареєстрували/задекларували місце свого проживання у житловому приміщенні, що зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплату для українців, житло яких було пошкоджене в окупації.