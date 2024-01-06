Коснется не всех: для кого из ВПЛ оставят выплаты после 1 февраля

Без государственных средств может остаться 2 миллиона внутренних переселенцев

В Украине с 1 февраля 2024 могут быть отменены выплаты для большинства ВПЛ. Однако правительство хочет изменить текст постановления, чтобы не оставить без поддержки тех граждан, которые в нем нуждаются.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она говорит, если это постановление начнет действовать, то уже менее чем через месяц без выплаты государственной помощи останутся более 2 миллионов внутренних переселенцев.

По словам Верещук, среди этих людей есть немало таких, которые принадлежат незащищенным слоям населения, и они считают каждую копейку. При этом далеко не все они, по тем или иным причинам, способны заработать себе на жизнь. То есть они реально нуждаются в помощи.

Отметим, ВПЛ получают государственную помощь, если они выехали с временно оккупированной территории или оттуда, где продолжаются активные военные действия, в размере:

2 000 грн — на взрослого,

3 000 грн — на ребенка.

Если список получателей помощи для ВПЛ не расширят, с 1 февраля 2024 выплаты автоматически продлят еще на пол года тем переселенцам, которые впервые обратились за помощью после 1 августа 2023 года. Кроме того, без дополнительного обращения продолжат платить следующим категориям ВПЛ :

тем, чей среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для людей, потерявших трудоспособность (9444 грн по состоянию на 2024 год);

тем, в семьях которых есть люди трудоспособного возраста, ухаживающие за детьми младше 6 лет (включительно) или тяжело больными детьми;

людям с инвалидностью I или II группы;

людям, воспитывающим троих и более детей младше 18 лет;

переселенцам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I группы, несовершеннолетними детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или за теми, кто достиг 80-летнего возраста;

физическим лицам, оказывающим социальные услуги и получающим компенсацию за их предоставление;

студентам, обучающимся по дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, местожительство которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;

тем, в составе чьей семьи есть трудоспособный человек, который в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовал своей экономической самостоятельности (трудоустроилась, начала деятельность как ФЛП или получила грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

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