Торкнеться не всіх: для кого з ВПО залишать виплати після 1 лютого

Без державних коштів може залишитись 2 мільйони внутрішніх переселенців

В Україні з 1 лютого 2024 року можуть бути скасовані виплати для більшості внутрішньо переміщених осіб. Однак уряд хоче змінити текст постанови, щоб не залишити без підтримки тих громадян, які конче її потребують.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона каже, якщо ця постанова почне діяти, то вже менше ніж за місяць без виплати державної допомоги залишаться понад 2 мільйони внутрішніх переселенців.

За словами Верещук, серед цих людей є немало таких, які належать до незахищених верств, і вони рахують кожну копійку. При цьому далеко не всі вони, з тих чи інших причин, здатні заробити собі на прожиття. Тобто вони реально потребують допомоги.

Зазначимо, ВПО отримують державну допомогу, якщо вони виїхали з тимчасово окупованої території або звідти, де тривають активні воєнні дії, у розмірі:

2 000 грн — на дорослого,

3 000 грн — на дитину.

Якщо список отримувачів допомоги для ВПО не розширять, з 1 лютого 2024 року виплати автоматично продовжать ще на пів року тим переселенцям, які вперше звернулись по допомогу після 1 серпня 2023 року. Окрім того, без додаткового звернення продовжать платити таким категоріям ВПО:

тим, чий середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність (9444 грн станом на 2024 рік);

тим, у сім’ях яких є люди працездатного віку, що доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми;

людям з інвалідністю I чи II групи;

людям, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

переселенцям, які доглядають за людьми з інвалідністю I групи, неповнолітніми дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або за тими, хто досяг 80-річного віку;

фізичним особам, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання;

студентам, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;

тим, у складі чиєї сім’ї є працездатна людина, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

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