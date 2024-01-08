П'ять категорій жителів отримають по 9 600 гривень допомоги: кому саме її виплатять
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У січні допомога буде нарахована для окремих українців
Для осіб зі статусом ВПО передбачені не тільки виплати від держави. Якщо особа, що проживає в Тернопільській області, не оформлювала цей статус, то їм від Червоного Хреста нарахують зимову грошову допомогу.
ЇЇ розмір сягає 3 200 і вона здійснюватиметься протягом трьох місяців для жителів семи міст, двох смт та одного села, як мовиться на сторінці Facebook Тернопільської обласної військової адміністрації.
Хто отримає таку виплату
На допомогу в розмірі 9 600 з 9 по 26 січня розраховуватимуть особи, які не реєструвались протягом останніх трьох місяців та стосуються наступних категорій:
- багатодітні;
- одинокі пенсіонери;
- одинокі матері та батьки;
- родини, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями.
Реєстрація на здійснення виплати має відбутись з 9 по 19 січня у місті Борщів, Бучач, Чортків, Бережани, Кременець, Збараж, смт Гусятин, Підволочиську та села Товсте.
Однак якщо українці не встигли пройти першу реєстрацію, то ще одна сесія очікується з 22 по 26 січня у місті Тернопіль (Вул. Мостова-Бічна, 6).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі особи отримають тримісячну виплату в розмірі 6660 гривень.