П'ять категорій жителів отримають по 9 600 гривень допомоги: кому саме її виплатять

У січні допомога буде нарахована для окремих українців

Для осіб зі статусом ВПО передбачені не тільки виплати від держави. Якщо особа, що проживає в Тернопільській області, не оформлювала цей статус, то їм від Червоного Хреста нарахують зимову грошову допомогу.

ЇЇ розмір сягає 3 200 і вона здійснюватиметься протягом трьох місяців для жителів семи міст, двох смт та одного села, як мовиться на сторінці Facebook Тернопільської обласної військової адміністрації.

Хто отримає таку виплату

На допомогу в розмірі 9 600 з 9 по 26 січня розраховуватимуть особи, які не реєструвались протягом останніх трьох місяців та стосуються наступних категорій:

багатодітні;

одинокі пенсіонери;

одинокі матері та батьки;

родини, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Реєстрація на здійснення виплати має відбутись з 9 по 19 січня у місті Борщів, Бучач, Чортків, Бережани, Кременець, Збараж, смт Гусятин, Підволочиську та села Товсте.

Однак якщо українці не встигли пройти першу реєстрацію, то ще одна сесія очікується з 22 по 26 січня у місті Тернопіль (Вул. Мостова-Бічна, 6).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі особи отримають тримісячну виплату в розмірі 6660 гривень.