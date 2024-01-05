Трьохмісячна виплата для п'яти категорій переселенців: кому саме передбачена допомога

Заяву можна подати в електроному варіанті

В Україні для осіб зі статусом ВПО є не тільки допомога від держави. Їм також передбачена виплата від інших організацій, зокрема від Міжнародної організації з міграції.

Таке нарахування буде надходити згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та Міжнародною організацією з міграції. Розмір суми складає 2220 гривень і на неї мають право 5 категорій осіб, як мовиться на сайті "єДопомога".

Хто отримає грошову допомогу

Як пояснюється, пріоритетним фактором надання виплати буде інвалідність, у тому числі якщо особа є переселенцем. Тому, гроші отримають:

Одинокі матері/батьки, які отримують допомогу на дітей;

Отримувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

Особи з інвалідністю;

Сім’ї з двома і більше дітьми;

Пенсіонери віком понад 65 років.

Вона здійснюватиметься на кожного члена родини протягом трьох місяців на суму 2220 гривень на Western Union або уповноважені банки, які визначені Міжнародною організацією з міграції (МОМ)

Варто зауважити, що сума, яка була виділена на таке нарахування, складає 0,7 млрд гривень і поки що вона розрахована на 100 тисяч осіб.

Куди звертатись, якщо виникли запитання

У організації є два номери гарячої лінії — +380952403511 та +380674066327. Окрім цього також можна написати на електронну адресу [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що страхові виплати для українців, які постраждали на виробництві, було збільшено.