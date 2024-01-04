Сума виплат збільшена: скільки тепер отримуватимуть особи, які постраждали на виробництві

Відповідь можна знайти у законі

В Україні у деяких осіб є шанс отримати страхові виплати, сума якої залежала від двох факторів. Однак у таких виплатах відбулись зміни.

Як мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", передає ПФУ, таке нарахування обчислювалось виходячи зі ступеня втрати працездатності (у відсотках) та виходячи із середньомісячної заробітної плати, яку людина одержувала до ушкодження здоров'я.

Тепер з 1 січня цього року мінімальна сума такої виплати в перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності складатиме не менше мінімальної плати, тобто 7100 гривень.

А от максимальний розмір не має бути більшим за чотири мінімальні заробітні плати — 28 400 гривень.

Варто зауважити, якщо особа подала заяву на нарахування страхових виплат у січні, то першу суму вона отримує в лютому поточного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що роботодавці, які беруть на роботу осіб зі статусом ВПО та переселенців з інвалідністю, можуть розраховувати на виплату в розмірі 24 та 48 тисяч гривень.