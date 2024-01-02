Виплати для ВПО у 2024: хто з українців отримуватиме допомогу 12 місяців

Заява подається в усному та електронному варіанті

Грошова допомога, яка передбачена для осіб зі статусом ВПО, може здійснюватись протягом 12 місяців, але не більше цього терміну. Для того є певні умови.

Таке нарахування також може виплачуватись і за зверненням неповнолітньої дитини. Про це пояснюється на сайті "Департамент соціального захисту населення".

Хто з осіб отримуватиме гроші повні 12 місяців

Допомога уповноваженій особі може призначатись на другий шестимісячний термін, якщо середньомісячний сукупний дохід ВПО не перевищує 8372 гривень або у складі отримувачів є особа, яка:

доглядає за дітьми до досягнення ними 6-річного віку (включно);

має 3 і більше дітей віком до 18 років і доглядає за ними;

є особою з інвалідністю;

доглядає за особами з інвалідністю І групи, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, людьми, які досягли 80-річного віку;

сприяла своїй економічній самостійності та середньомісячний дохід якої не перевищує 6279 гривень;

отримує пенсію, що не перевищує 6279 гривень;

є студентом, який навчається за денною або дуальною формою і не має реєстрації місця проживання в гуртожитках;

надає соціальні послуги та отримує за це компенсацію.

Якщо в особи виникли зміни, що вплинуть на виплату, українець зобов'язаний протягом 14 днів проінформувати це засобами поштового/електронного зв’язку і за можливості з накладанням електронного підпису.

Варто зауважити на тому, що більше одного року така допомога не може нараховуватись.

Заяву малолітньої дитини, яка прибула без супроводу законного представника, може подавати від її імені

особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах, за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення;

особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;

особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилися без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування).

Малолітня дитина, якщо вона не входить до складу сім’ї, також має право самостійно звернутись для здійснення нарахування.

Заяву на виплату, яка має здійснюватись людині, що визнана судом недієздатною або обмежено дієздатною, може подавати її законний представник, уповноважена особа органу опіки та піклування.

Вищезазначений українець отримуватиме виплату на актуальний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги "єПідтримка" або на номер банківського рахунка.

Куди подати заяву

можна звернутись до департаменту соціального захисту населення;

подати заяву у мобільному застосунку "Портал Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців у 2024 році розраховувати на надбавку до соціальних виплат.