Выплаты для ВПЛ в 2024 году: кто из украинцев будет получать помощь 12 месяцев

Заявление подается в устном и электронном варианте

Денежная помощь, предусмотренная для лиц со статусом ВПЛ, может осуществляться в течение 12 месяцев, но не более этого срока. Для этого есть определенные условия.

Такое начисление может выплачиваться и по обращению несовершеннолетнего ребенка. Об этом разъясняется на сайте "Департамент социальной защиты населения".

Кто из лиц будет получать деньги полные 12 месяцев

Помощь уполномоченному лицу может назначаться на второй шестимесячный срок, если среднемесячный совокупный доход ВПЛ не превышает 8372 гривен или в составе получателей есть лицо, которое:

ухаживает за детьми до достижения ими 6-летнего возраста (включительно);

имеет 3 и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживает за ними;

является лицом с инвалидностью;

ухаживает за лицами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, людьми, достигшими 80-летнего возраста;

способствовала своей экономической самостоятельности и среднемесячный доход которой не превышает 6279 гривен;

получает пенсию, что не превышает 6279 гривен;

студент, обучающийся по дневной или дуальной форме и не имеющий регистрации места жительства в общежитиях;

оказывает социальные услуги и получает компенсацию.

Если у лица возникли изменения, которые повлияют на выплату, украинец обязан в течение 14 дней проинформировать это по средствам почтовой/электронной связи и по возможности с наложением электронной подписи.

Следует отметить, что больше одного года такая помощь не может начисляться.

Заявление малолетнего ребенка, прибывшему без сопровождения законного представителя, может подавать от его имени

лицо, которое находится в семейных, родственных отношениях, при наличии документа, подтверждающего семейные, родственные связи лица с ребенком, выданного службой по делам детей по месту обращения;

лицо, которое родители или другие законные представители уполномочили сопровождать ребенка, что подтверждается письменным заявлением одного из законных представителей, заверенным органом опеки и попечительства;

лицо, к семье которого временно устроен ребенок, оставшийся без родительской опеки (при наличии копии приказа службы по делам детей о временном устройстве).

Малолетний ребенок, если он не входит в состав семьи, также имеет право самостоятельно обратиться для осуществления начисления.

Заявление на выплату, которое должно осуществляться человеку, признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным, может подавать его законный представитель, уполномоченное лицо органа опеки и попечительства.

Вышеупомянутый украинец будет получать выплату на актуальный счет со специальным режимом использования для зачисления помощи "поддержка" или на номер банковского счета.

Куда подать заявление

можно обратиться в департамент социальной защиты населения;

подать заявление в мобильном приложении "Портал Действие".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев в 2024 году рассчитывать на прибавку к социальным выплатам.