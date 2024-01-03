Роботодавцям "світить" 24 або 48 тисяч гривень: за яких умов

Є лише дві суми компенсації

Роботодавці в Україні мають право на компенсації. Однією з таких є виплата особам, які працевлаштують людей зі статусом ВПО та переселенців з інвалідністю.

Від 27 грудня 2023 року термін та сума такого нарахування було збільшено. Тепер така виплата здійснюватиметься до 3 місяців для роботодавців за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, та до 6 місяців — за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю, про це мовиться на сайті Кабінету Міністрів України.

Як пояснюється на урядовому порталі, раніше сума для нарахування компенсації складала 6700 на один місяць. Однак наразі вона здійснюватиметься з урахуванням розміру мінімальної зарплати. З 1 січня вона становитиме 7100 грн, а з 1 квітня – 8000 грн.

"Тобто, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тисяч гривень за таку особу. Якщо це буде ВПО з числа осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тисяч гривень на кожного відповідного працівника", — пояснила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з поміж ВПО має право на виплату протягом 12 місяців.