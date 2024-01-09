Будет касаться 5 категорий ВПЛ: кому с февраля прекратят выплату помощи

Есть определенные правила

У Украины есть определенные выплаты для переселенцев со статусом ВПЛ (внутренне перемещенные лица). Однако с 1 февраля 2024 года вступает в действие правила, по которым некоторые лица останутся без помощи.

Этот закон имеет отношение к 5 категориям людей. Об этом говорится в сообщении Департамента социальной политики Черкасского городского совета.

Кто останется без начислений со следующего месяца

Выплаты прекратят тем:

кто зарегистрировался как ВПЛ до 1 августа, такие лица будут получать выплаты только до 1 февраля 2024;

ВПЛ, подавшие заявления на выплату и оформившие статус после 1 августа, будут получать помощь еще полгода, а дальше в зависимости от имущественного положения, будет решено о переназначении еще на полугодовой срок;

кто находится за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин (обоснованными считаются служебные командировки, стажировка, лечение или реабилитация, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка и т.п.);

вернулся в заброшенное место жительства;

отбывает наказание или осуждены за коллаборационизм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из переселенцев будет получать выплаты в течение 12 месяцев.