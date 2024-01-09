Стосуватиметься 5 категорій ВПО: кому з лютого припинять виплату допомоги

Є певні правила

Україна має певні виплати для переселенців зі статусом ВПО (внутрішньо переміщені особи). Однак з 1 лютого 2024 року вступає в дію правила, через які деякі особи залишаться без допомоги.

Цей закон має відношення до 5 категорій людей. Про це йдеться у дописі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.

Хто залишиться без нарахувань з наступного місяця

Виплати припинять тим:

хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня, такі особи отримуватимуть виплати лише до 1 лютого 2024 року;

ВПО, які подали заяви на виплату й оформили статус після 1 серпня, отримуватимуть допомогу ще пів року, а далі в залежності від майнового стану, буде вирішено щодо перепризначення ще на піврічний термін;

хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин (обґрунтованими вважаються службові відрядження, стажування, лікування чи реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини тощо);

повернувся до покинутого місця проживання;

відбуває покарання або засуджені за колабораціонізм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з переселенців отримуватиме виплати протягом 12 місяців.