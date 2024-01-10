Помощь будет поступать три месяца: кто может получить 6660 гривен

Заявление на начисление можно подать в онлайн-форме

Украиной и ее партнерами предусмотрена некоторым лицам денежная помощь. Одним из таких есть начисления от обособленного подразделения Международной Федерации Handicap в Украине психологическая поддержка и реабилитация.

Выплата будет осуществляться на основе Меморандума о взаимопонимании сотрудничества между Министерством социальной политики Украины и Обособленным подразделением Международной Федерации Handicap в Украине. Об этом говорится на сайте "естьПомощь" (Ред. более-распространённый украинский вариант "єДопомога").

Кто из украинцев рассчитывает на помощь и ее размер

ВПЛ, без статуса ВПЛ, лица, пострадавшие от боевых действий;

пожилые люди старше 65 лет с уровнем дохода ниже 300 грн;

взрослые лица с особыми потребностями, в том числе с инвалидностью и хроническими заболеваниями;

многодетные семьи;

одинокие пожилые люди и семьи, состоящие из пожилых людей (старше 60 лет);

семьи, возглавляемые женщиной без трудоспособных мужчин;

семьи с лицами с инвалидностью 1,2 группы;

семьи с людьми, имеющими тяжелые хронические заболевания;

семьи с беременными и кормящими женщинами.

В течение трех месяцев лицам будут поступать выплаты в сумме 2220 гривен. То есть, полный размер составляет 6660 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из ВПЛ перестанут выплачивать пособие с февраля.