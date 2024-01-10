Помощь будет поступать три месяца: кто может получить 6660 гривен
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 845
Заявление на начисление можно подать в онлайн-форме
Украиной и ее партнерами предусмотрена некоторым лицам денежная помощь. Одним из таких есть начисления от обособленного подразделения Международной Федерации Handicap в Украине психологическая поддержка и реабилитация.
Выплата будет осуществляться на основе Меморандума о взаимопонимании сотрудничества между Министерством социальной политики Украины и Обособленным подразделением Международной Федерации Handicap в Украине. Об этом говорится на сайте "естьПомощь" (Ред. более-распространённый украинский вариант "єДопомога").
Кто из украинцев рассчитывает на помощь и ее размер
- ВПЛ, без статуса ВПЛ, лица, пострадавшие от боевых действий;
- пожилые люди старше 65 лет с уровнем дохода ниже 300 грн;
- взрослые лица с особыми потребностями, в том числе с инвалидностью и хроническими заболеваниями;
- многодетные семьи;
- одинокие пожилые люди и семьи, состоящие из пожилых людей (старше 60 лет);
- семьи, возглавляемые женщиной без трудоспособных мужчин;
- семьи с лицами с инвалидностью 1,2 группы;
- семьи с людьми, имеющими тяжелые хронические заболевания;
- семьи с беременными и кормящими женщинами.
В течение трех месяцев лицам будут поступать выплаты в сумме 2220 гривен. То есть, полный размер составляет 6660 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из ВПЛ перестанут выплачивать пособие с февраля.