Укр

Помощь будет поступать три месяца: кто может получить 6660 гривен

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Украинская гривна Новость обновлена 10 января 2024, 14:05
Украинская гривна. Фото Апостроф

Заявление на начисление можно подать в онлайн-форме

Украиной и ее партнерами предусмотрена некоторым лицам денежная помощь. Одним из таких есть начисления от обособленного подразделения Международной Федерации Handicap в Украине психологическая поддержка и реабилитация.

Выплата будет осуществляться на основе Меморандума о взаимопонимании сотрудничества между Министерством социальной политики Украины и Обособленным подразделением Международной Федерации Handicap в Украине. Об этом говорится на сайте "естьПомощь" (Ред. более-распространённый украинский вариант "єДопомога").

Кто из украинцев рассчитывает на помощь и ее размер

  • ВПЛ, без статуса ВПЛ, лица, пострадавшие от боевых действий;
  • пожилые люди старше 65 лет с уровнем дохода ниже 300 грн;
  • взрослые лица с особыми потребностями, в том числе с инвалидностью и хроническими заболеваниями;
  • многодетные семьи;
  • одинокие пожилые люди и семьи, состоящие из пожилых людей (старше 60 лет);
  • семьи, возглавляемые женщиной без трудоспособных мужчин;
  • семьи с лицами с инвалидностью 1,2 группы;
  • семьи с людьми, имеющими тяжелые хронические заболевания;
  • семьи с беременными и кормящими женщинами.

В течение трех месяцев лицам будут поступать выплаты в сумме 2220 гривен. То есть, полный размер составляет 6660 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из ВПЛ перестанут выплачивать пособие с февраля.

Теги:
#Помощь #Социальные выплаты #Выплаты