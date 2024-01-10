Допомога буде надходити три місяці: хто може отримати 6660 гривень

Заяву на нарахування можна подати в онлайн-формі

Україною та її партнерами передбачено деяким особам грошова допомога. Однією з таких є нарахування від відокремленого підрозділу Міжнародної Федерації Handicap в Україні психологічна підтримка та реабілітація.

Виплата здійснюватиметься на основі Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством соціальної політики України та Відокремленим підрозділом Міжнародної Федерації Handicap в Україні. Про це мовиться на сайті "єДопомога".

Хто з українців розраховує на допомогу та її розмір

ВПО, без статусу ВПО, особи, які постраждали від бойових дій;

особи похилого віку, старші 65 років із рівнем доходу нижче 300 грн;

дорослі особи з особливими потребами, зокрема з інвалідністю та хронічними захворюваннями;

багатодітні сім’ї;

самотні люди похилого віку та сім’ї, що складаються з літніх людей (старше 60 років);

сім’ї, очолювані жінкою без працездатних чоловіків;

сім’ї з особами з інвалідністю 1,2 групи;

сім’ї з людьми, які мають тяжкі хронічні захворювання;

сім’ї з вагітними та жінками, що годують.

Протягом трьох місяців особам надходитиме виплата в сумі 2220 гривень. Тобто повний розмір складає 6660 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з-поміж ВПО перестануть виплачувати допомогу з лютого.