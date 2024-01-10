Сумма прибавки к пенсии выросла: кому повезет с доплатой

Это предусмотрено государственным бюджетом

В Украине определенным категориям лицам предусмотрены надбавки к их пенсионным выплатам. Лицам, ставшим донорами, увеличился размер доплаты.

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц от 1 января 2024 составляет 2 361 грн. Прибавки, размер которых зависит от суммы, точно изменится.

Одной из таких выплат точно увеличится начисление для украинцев, ставших почетными донорами. Согласно закону "О донорстве крови и ее компонентов", размер такой надбавки исчисляется исходя из прожиточного минимума в расчете на одного человека в месяц и составляет 10 процентов указанного прожиточного минимума.

С 1 января 2024 года такой прожиточный минимум составляет 2 920 грн. Таким образом размер надбавки с этой даты составит 292 грн.

Следует напомнить, что лица, у которых есть пенсии по возрасту, будут рассчитывать на дополнительные надбавки по закону "О пенсионном обеспечении". В Украине существует 5 разных доплат и некоторые из них могут начисляться одновременно.