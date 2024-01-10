Сума надбавки до пенсії виросла: кому пощастить з доплатою

Це передбачено державним бюджетом

В Україні певним категоріям особам передбачено надбавки до їх пенсійних виплат. Особам, які стали донорами, збільшився розмір доплати.

Згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік", прожитковий мінімум для непрацездатних осіб від 1 січня 2024 року становить 2 361 грн. Надбавки, розмір яких залежить від цієї суми, точно зміняться.

Однією з таких виплат точно збільшиться нарахування для українців, що стали почесними донорами. Згідно з законом "Про донорство крові та її компонентів", розмір такої надбавки обчислюється, виходячи з прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць та становить 10 відсотків вказаного прожиткового мінімуму.

Від 1 січня 2024 року такий прожитковий мінімум становить 2 920 грн. Таким чином, розмір надбавки з цієї дати становитиме 292 грн.

Варто нагадати, що особи, у яких є пенсії за віком, розраховуватимуть на додаткові надбавки згідно з законом "Про пенсійне забезпечення". В Україні існує 5 різних доплат і деякі з них можуть нараховувати одночасно.