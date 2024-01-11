Финансовая поддержка семей: кто получит от государства более 40 тысяч гривен

В этом году выплата не повысилась

Украина предоставляет финансовую помощь для семей, в которых родился малыш, или ребенка усыновили. Вся сумма выплатится не сразу.

Как говорится в законе "О государственной помощи семьям с детьми", размер суммы будет зависеть от количества детей. Если в семье будет 2 ребенка, то выплата будет двойной.

Какой размер помощи и кто ее не получит

Полная сумма выплаты составляет 41 280 гривен и она распределяется так:

10320 грн – одноразово;

– одноразово; 860 грн/месяц – в течение следующих 36 месяцев.

Помощь будет поступать родителям в течение трех лет и будет выплачиваться на другие дополнительные деньги. Однако если ребенок умер или погиб, то начисление отменяется.

Кроме того, государственная помощь не будет осуществляться семья, в составе которой один из супругов усыновил ребенка своей жены или мужа.

Куда следует обратиться для предоставления выплаты

Родителям для подачи документов следует обращаться в службу по делам детей по месту жительства ребенка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые лица в Украине за три месяца могут получить 6660 гривен.