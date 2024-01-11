Фінансова підтримка сімей: хто отримає від держави більше 40 тисяч гривень

У цьому році виплата не підвищилась

Україна надає фінансові допомоги для родин, у яких народився малюк, або дитину усиновили. Уся сума виплатиться не одразу.

Як мовиться у законі "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", розмір суми залежатиме від кількості дітей. Якщо в сім'ї буде 2 дитини, то виплата буде подвійною.

Який розмір допомоги та хто її не отримає

Повна сума виплати є 41 280 гривень і вона розподіляється так:

10320 грн – одноразово;

– одноразово; 860 грн/місяць – протягом наступних 36 місяців.

Допомога надходитиме батькам протягом трьох років і виплачуватиметься попри інші додаткові гроші. Однак якщо дитина померла або загибла, то нарахування скасовується.

Окрім того, державна допомога не здійснюватиметься сім'я, в складі яких один з подружжя усиновив дитину своєї дружини або свого чоловіка

Куди треба звернутись для надання виплати

Батькам для подання документів треба звертатись до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі особи в Україні за три місяці можуть отримати 6660 гривень.