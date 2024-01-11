Фінансова підтримка сімей: хто отримає від держави більше 40 тисяч гривень
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У цьому році виплата не підвищилась
Україна надає фінансові допомоги для родин, у яких народився малюк, або дитину усиновили. Уся сума виплатиться не одразу.
Як мовиться у законі "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", розмір суми залежатиме від кількості дітей. Якщо в сім'ї буде 2 дитини, то виплата буде подвійною.
Який розмір допомоги та хто її не отримає
Повна сума виплати є 41 280 гривень і вона розподіляється так:
- 10320 грн – одноразово;
- 860 грн/місяць – протягом наступних 36 місяців.
Допомога надходитиме батькам протягом трьох років і виплачуватиметься попри інші додаткові гроші. Однак якщо дитина померла або загибла, то нарахування скасовується.
Окрім того, державна допомога не здійснюватиметься сім'я, в складі яких один з подружжя усиновив дитину своєї дружини або свого чоловіка
Куди треба звернутись для надання виплати
Батькам для подання документів треба звертатись до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі особи в Україні за три місяці можуть отримати 6660 гривень.