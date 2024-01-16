Выгоднее валютных депозитов. Банкир объяснил преимущество гривны в 2024 году

Прибыльность гривневых депозитов будет на 4-5% выше уровня инфляции, валютные вклады принесут меньше

В 2024 году украинцы смогут заработать на росте интересов банков и экономики страны к гривне, предлагая свободные средства в национальной валюте для размещения в банковских учреждениях. Причем вложение именно гривны может оказаться более выгодным, чем долларов, евро или другой иностранной валюты.

Такой прогноз "Телеграфу" сделал директор департамента розничного рынка "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев. По его словам, этому будут способствовать два фактора.

Первым станет стагнация в сегменте валютных депозитов, которую эксперт ожидает течение 2024 года: средние ставки по долларовым вкладам вряд ли опустятся ниже 1,8% годовых, а средние ставки по вкладам в евро не превысят 1,5% годовых.

"Банки будут акцентированно развивать именно гривневые депозиты, предлагая клиентам приличный доход, который с лихвой будет перекрывать инфляцию", — подчеркнул специалист.

Он не исключает, что в следующем году при снижении темпов инфляции с прогнозируемых почти 10% до 7-5% ставки по гривневым депозитам могут сократиться до 12-10% годовых, однако чистая прибыль вкладчиков (с учетом инфляции и обязательных комиссий) будет достаточно высокой – на уровне 4-5%, что почти в 2,5-3 раза превысит доходность валютных депозитов.

Также на проценты по депозитам будет влиять учетная ставка НБУ, которая вероятно упадет до 10-12%, что снизит прибыльность гривневых депозитарных сертификатов, а вместе с ними и ставку по банковским вкладам в гривне на 3-4%. Однако, как показывает практика, подчеркнул собеседник "Телеграфа", если ставка по вкладу будет на 4-5% выше инфляции, гривневые депозиты будут расти.

Также росту прибыльности гривневых депозитов будет способствовать и рост экономики Украины в 2024 году, уверен Дмитрий Замотаев.

Впрочем, открыть депозит тоже надо уметь, для чего существуют простые советы.