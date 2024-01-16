Вигідніше за валютні депозити. Банкір пояснив перевагу гривні у 2024 році

Прибутковість гривневих депозитів буде на 4-5% вищою за рівень інфляції, валютні вклади принесуть менше

У 2024 році українці зможуть заробити на зростанні інтересів банків та економіки країни до гривні, пропонуючи вільні кошти у національній валюті для розміщення у банківських установах. Причому вкладення саме гривні може виявитися вигіднішим, ніж доларів, євро або іншої іноземної валюти.

Такий прогноз "Телеграфу" зробив директор департаменту роздрібного ринку "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв. За його словами, цьому сприятимуть два чинники.

Першим стане стагнація в сегменті валютних депозитів, на яку експерт очікує протягом 2024 року: середні ставки за доларовими вкладами навряд чи опустяться нижче 1,8% річних, а середні ставки за вкладами в євро не перевищать 1,5% річних.

"Банки будуть акцентовано розвивати саме гривневі депозити, пропонуючи клієнтам пристойний дохід, який з лишком перекриватиме інфляцію", — підкреслив фахівець.

Він не виключає, що наступного року при зниженні темпів інфляції з прогнозованих майже 10% до 7-5% ставки за гривневими депозитами можуть скоротитися до 12-10% річних, проте чистий прибуток вкладників (з урахуванням інфляції та обов’язкових комісій) буде досить високим – на рівні 4-5%, що майже у 2,5-3 рази перевищить прибутковість валютних депозитів.

Також на відсотки за депозитами впливатиме облікова ставка НБУ, яка, ймовірно, впаде до 10-12%, що знизить прибутковість гривневих депозитарних сертифікатів, а разом з ними і ставку за банківськими вкладами у гривні на 3-4%. Однак, як показує практика, підкреслив співрозмовник "Телеграфа", якщо ставка за вкладом буде на 4-5% вищою за інфляцію, гривневі депозити зростатимуть.

Також зростанню прибутковості гривневих депозитів сприятиме і зростання економіки України у 2024 році, упевнений Дмитро Замотаєв.

Втім, відкрити депозит теж треба вміти, для чого існують прості поради.