Стабільність системи зростає: банкір розповів, на який термін 2024 року вигідно вкласти депозити.

Вкладати в банки на тривалий термін буде безпечніше

2024 року економічна ситуація в Україні може сприяти розвитку депозитних гривневих програм із поступовим виходом на більш тривалі терміни — до 1,5-2 років. Однак це станеться не відразу і в першому кварталі ситуація залишатиметься на рівні жовтня-грудня 2023 р. з домінуванням короткострокових депозитів від 3 до 6 місяців.

Про це повідомив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. За його словами, наразі створено оптимальну кон’юнктуру для подальшого розвитку банківських депозитів.

"Хоча у грудні ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами знизилася до 19%, відсотки за гривневими вкладами залишаються максимально вигідними для клієнтів – залежно від терміну розміщення вони становлять у середньому 14-14,5% річних. Проте вже з другої половини місяця комбанки можуть знизити прибутковість депозитів у середньому на 0,5-1,5%: до 13,5-14% річних на вклади до шести місяців, до 13-13,5% річних на вклади від 9 місяців до одного року", — говорить про поточну ситуацію із гривневими депозитами банкір.

Але через низьку інфляцію навіть зниження відсоткової ставки за депозитом дозволяє заробити на банківському вкладі.

"Враховуючи отримуваний дохід і чистий прибуток, гривневі депозити залишатимуться найбільш привабливим інструментом для збереження та примноження коштів громадян", — наголосив Дмитро Замотаєв.

Втім, важливо не тільки покласти гроші в банк на добрі відсотки, а й дотримуватися певних правил, що зробить процес вигіднішим.