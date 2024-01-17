Какие доходы учитывают при начислении субсидии: список немалый

Учитывают не только зарплату или пенсию

Украинцы могут оформить субсидию, если не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Право на это имеют граждане, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% общего дохода семьи за месяц.

При исчислении жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Об этом пишет издание "На пенсии".

В число лиц, которые могут получить субсидию, относятся работающие, несовершеннолетние, пенсионеры или граждане, имеющие статус безработного или иную причину, по которой они не трудоустроены.

Согласно Постановлению № 632 КМУ, в совокупный доход входят:

зарплаты;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсии;

стипендии, за исключением социальных выплат детям-сиротам, лишенным родительской опеки;

соцвыплаты, в том числе льготы на оплату ЖКУ или приобретение топлива;

пособие по безработице и другие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

средства, полученные от аренды или продажи имущества и т.п.

Субсидию могут получить и ФЛП

Для физических лиц – предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, независимо от доходов к совокупному показателю прибавляется доход, исчисленный в размерах минимальной зарплаты:

один размер – для 1 группы;

два размера – для 2 группы;

три размера – для 3 группы.

Заметим, что для таких физических лиц-предпринимателей не учитывается доход, полученный самозанятым лицом, и доход от предпринимательской деятельности, информация о которых предоставляется ГНС по запросу органа Пенсионного фонда Украины. Система налогообложения и группы плательщиков единого налога для упрощенной системы налогообложения определяются по состоянию на последний месяц периода, за который учитываются доходы.

Ранее "Телеграф" писал, что на право получить субсидию влияют не только состояние тех, кто зарегистрирован в помещении