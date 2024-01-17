Які доходи враховують при нарахуванні субсидії: перелік чималий

Беруть до уваги не тільки зарплату чи пенсію

Українці мають можливість оформити субсидію, якщо не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги. Право на це мають громадяни, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% від загального доходу сім’ї за місяць.

Під час обчислення житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Про це пише видання "На пенсії".

До переліку осіб, які можуть отримати субсидію, належать працюючі, неповнолітні, пенсіонери або громадяни, які мають статус безробітного чи іншу причину, через яку вони не працевлаштовані.

Відповідно до Постанови № 632 КМУ, до сукупного доходу входять:

зарплати;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсії;

стипендії, за винятком соціальних виплат дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування;

соцвиплати, зокрема пільги на оплату ЖКП або придбання палива;

допомога по безробіттю та інші страхові виплати;

грошові перекази, отримані з-за кордону;

кошти, отримані від оренди або продажу майна тощо.

Субсидію можуть отримати й ФОП

Для фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі оподаткування, незалежно від доходів до сукупного показника додається дохід, обчислений у розмірах мінімальної зарплати:

один розмір – для 1 групи;

два розміри – для 2 групи;

три розміри – для 3 групи.

Зауважимо, що для таких фізичних осіб-підприємців не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від провадження підприємницької діяльності, інформація про які надається ДПС за запитом органу Пенсійного фонду України. Система оподаткування та групи платників єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначаються станом на останній місяць періоду, за який обліковуються доходи.

Раніше "Телеграф" писав, що на право отримати субсидію впливають не тільки статки тих, хто зареєстрований в приміщенні