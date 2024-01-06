Надали субсидію чи відмовили? Як дізнатись онлайн

Для авторизації на вебпорталі потрібен кваліфікований електронний підпис або логін через банк

В Україні аби призначили субсидію онлайн можна не тільки подати документи. Робити це можна на порталі "Дія" чи на порталі Пенсійного фонду. Декларація та заява заповнюються прямо на сайтах, додаткові документи можна додати сканованими копіями.

Саме на порталі Пенсійного фонду можна дізнатися всі деталі про вашу субсидію. Для цього потрібно авторизуватися на інтернетпорталі електронних послуг установи та зайти в розділ "Моя субсидія". На відмову або надання субсидії у Пенсійного фонду є 10 днів.

Після того, яки ви подали документи, після спливання терміну розгляду заяви відповідь Пенсійного фонду з'явиться в розділі зліва "Мої повідомлення". Там користувачу потрібно перейти у рубрику "Індивідуальні повідомлення" у вікні, яке з’явиться на екрані. Сповіщення про результат буде там.

Також онлайн можна не тільки подати документи на отримання субсидії, а й відмовитися від такого виду допомоги, наприклад, якщо людина бажає користуватися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг. Зробити це можна скерувавши заяву на електрону адресу відповідного відділення ПФУ. В заяві мають бути назву облікового органу ПФУ, ПІБ, адреса, номер мобільного, адреса електронної пошти та вид держпідтримки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що при виїзді членів домогосподарства за кордон потрібно повідомляти ПФУ. На період дії воєнного стану в правила надання субсидій були внесені певні зміни.