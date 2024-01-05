Знімаєте житло - можете отримати субсидію: які умови

Субсидію також можна отримати і без договору оренди

Отримувати субсидію на оплату житлових послуг в Україні може будь-яка людина, яка не може самостійно сплачувати рахунки за комунальні послуги та не підпадає під матеріальні обмеження.

Субсидія надається не тільки власникам приміщення. Її можуть отримувати і орендарі, які винаймають житло за договором, і ВПО, які можуть фактично жити у приміщенні і без договору оренди. Про це пише Мінреінтеграції.

Для цих двох категорій потрібні також заява та декларація. Саме в декларації про доходи та витрати вказується кількість членів домогосподарства та інформація про них. Також знадобиться паспорт, номер облікової картки платників податків (РНОКПП). Для ВПО подається довідка про статус, орендарі надають копію договору на винаймання житла. Надану в декларації інформацію у Пенсійному фонді перевіряють.

Зазначимо, що термін надання субсидії не може бути більше, ніж тривалість оренди, вказана в договорі. В договорі також має бути вказана:

хто орендує житло (склад родини)

чи сплачуються комунальні послуги,

дані про орендаря та орендодавця.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як впливає на отримання субсидії тривалий виїзд за кордон. На час воєнного стану є послаблення у правилах.